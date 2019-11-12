- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
اقدم مسلحون تابعون لمرتزقة العدوان السعودي الامريكي، الاثنين، على اغلاق احد المستشفيات في مدينة تعز الواقعة جنوبي غربي اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين تابعين لأحد الالوية المحسوبة على حزب الاصلاح بالمحافظة قاموا بإغلاق مستشفى الصفوة شرقي المدينة وذلك بعد أن قاموا بإطلاق وابل من الاعيرة النارية على المدخل الرئيسي للمستشفى، مؤكدة أن المسلحين اقدموا ايضا على طرد الكادر الطبي من داخل المستشفى واغلاقه.
وكان مسلحون قد اقتحموا في أكتوبر المنصرم مستشفى الثورة بتعز وقاموا بقتل أحد الجرحى وإصابة ممرض داخل المستشفى وهو الأمر الذي دفع إدارة المستشفى إلى تعليق العمل فيه .
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات الإصلاح تهاجم مستشفى الصفوة بتعز وتطرد الكادر الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.