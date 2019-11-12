مليشيات الإصلاح تهاجم مستشفى الصفوة بتعز وتطرد الكادر الطبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز



اقدم مسلحون تابعون لمرتزقة العدوان السعودي الامريكي، الاثنين، على اغلاق احد المستشفيات في مدينة تعز الواقعة جنوبي غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين تابعين لأحد الالوية المحسوبة على حزب الاصلاح بالمحافظة قاموا بإغلاق مستشفى الصفوة شرقي المدينة وذلك بعد أن قاموا بإطلاق وابل من الاعيرة النارية على المدخل الرئيسي للمستشفى، مؤكدة أن المسلحين اقدموا ايضا على طرد الكادر الطبي من داخل المستشفى واغلاقه.

وكان مسلحون قد اقتحموا في أكتوبر المنصرم مستشفى الثورة بتعز وقاموا بقتل أحد الجرحى وإصابة ممرض داخل المستشفى وهو الأمر الذي دفع إدارة المستشفى إلى تعليق العمل فيه .