متحدث عسكري يهاجم رئيس اللجنة الأممية في الحديدة ويتهمه بالانحياز للحوثيين

قال المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش إن البيان الذي أصدرته الأمم المتحدة وتحدثت فيه عن "تحصينات" في مدينة الحديدة غربي البلاد، "عارٍ عن الصحة ومجافٍ للحقيقة".



التصريحات تأتي بعد يومين من إعلان الأمم المتحدة، السبت، على لسان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق "أبهيجيت غوها"، أن أطراف النزاع بالحديدة، قاموا خلال الأيام القليلة الماضية، بتحريك قواتهم وأقاموا تحصينات جديدة، بما يتنافي مع اتفاقات وقف إطلاق النار.



وأتهم الدبيش في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" رئيس لجنة إعادة الانتشار بـ"الانحياز الفاضح لجماعة الحوثيين، إذ ساوى بين الضحية والجلاد".



وقال، إن البيان "زائف ومضلل للرأي العام وللمجتمع الدولي، ويحمل في طياته مغالطات واضحة وفاضحة".



وتحدى الدبيش، الجنرال أبهيجيت، بـ"إثبات حقيقة الاستحداثات التي يتحدث عنها من قبل الجانب الحكومي، والنزول إلى أماكن الاستحداثات المزعومة إن كان قادرًا على فعل ذلك".



وأكد أن "مليشيات الحوثي استحدثت أكثر من 19 موقعا موزعة بين أنفاق ومتاريس وخنادق وتم توثيقها جميعًا وإبلاغ المسؤول الأممي عنها، ولم يحرك ساكنًا".



وشدد، على ضرورة نزول الفريق الأممي وإصدار بيان جديد وإلا سيكون للفريق الحكومي رأي آخر.