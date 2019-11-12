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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جميل: الحوثي يجرف الهوية اليمنية ويدمر النسيج الاجتماعي
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
قال وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل" إن مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة ايرانياً تقوم بتجريف الهوية اليمنية وتدمر النسيج الاجتماعي".
وأضاف في كلمته خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمانة العاصمة تحت عنوان(تجريف مليشيا الحوثي للهوية الثقافية اليمنية)"ان مليشيا الحوثي لاتستهدف ثورة سبتمبر الخالدة فحسب بل تعمل على تجريف كل ما يتعلق بحياة الناس بمختلف جوانبه الثقافة والاقتصادية والاجتماعية".
وشهدت الندوة مداخلات قدمها مدير عام مكتب الثقافة بأمانة العاصمة، عادل غبارة، وأستاذ الشريعة في جامعة إقليم سبأ، د عبد الفتاح البصراوي، ومدير مديرية بدبدة، الدكتور يحيى القانصي، تناولت في مجملها مظاهر تجريف مليشيا الحوثي للثقافة اليمنية وكيفية مواجهة هذا التجريف.
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