عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مركز الملك سلمان يدعم القطاع الصحي في محافظة شبوة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 - شبوة

تسلم مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة، اليوم، ثلاثين طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



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وثمن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، بالدعم السعودي الذي يشمل كميات من الأدوية .. منوها بدور مركز الملك سلمان بدعم القطاع الصحي في شبوة لتفعيل العمل الطبي في كافة المرافق الصحية في شبوة .. موجهاً مكتب الصحة بضرورة شمولية ورفد كافة المرافق الصحية بمخصصاتها من هذه الأدوية.

وأعرب لمروق، عن تقديره العالي لقيادة المملكة ومواقفها التاريخية مع اليمن .. قائلاً: كانت المملكة وكما عهدناها دوماً إلى جانب أشقائها اليمنيين في مختلف المراحل والنعطفات وآخرها إنجاز اتفاق الرياض التاريخي ومواصلة نصرة الجبهات العسكرية الصامدة في وجه ميليشيات الحوثي الانقلابية لقرابة خمسة أعوام.

من جانبه أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة الدكتور عيدروس بارحمة، أهمية قائمة الأدوية والمستلزمات المقدمة من مركز الملك سلمان، لافتاً إلى حاجة المرافق الصحية لها ودورها في تعزيز مخزونها الدوائي خدمة للمرضى في عموم مديريات شبوة.