اغتيال مواطن في شبام حضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبام اغتال مسلحون مجهولون، الاثنين، مواطنا بمدينة شبام حضرموت شرقي اليمن، حيث قاموا بإطلاق النار عليه وسط الشارع العام وأردوه قتيلا في الحال. وبحسب شهود عيان فقد لاذ الجناة بالفرار عقب انتهاء مهمتهم. وتشهد المحافظات المحتلة انفلاتا أمنيا وعمليات اغتيالات طالت مسؤولين وقيادات عسكرية وأمنية ودعاة . .

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