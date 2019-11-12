أفراد من ميلشيات الحوثي يكشفون عمليات تفجير مدارس وخزانات مياه في حجة (فيديو)

كشف مقطع فيديو صورة أفراد من ميلشيات الحوثي الانقلابية وعثرت عليه قوات الجيش الوطني عن قيامهم بتفجير مدارس وخزانات مياه في محافظة حجة (شمال غرب اليمن)



ونشر المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة -في صفحته على فيسبوك- اليوم الإثنين كشف اعترافات لعناصر من جماعة الحوثيين بشأن تفجير مدارس وخزانات مياه. وعثر على مقطع الفيديو داخل هاتف أحد عناصر ميليشيا الحوثي الذين قضوا خلال المواجهات خلال معارك الأيام الماضية.



وفي الفيديو يظهر خبير متفجرات حوثي يدعى "أبو حسين"، أثناء محاولته تفجير عبوة ناسفة عن بعد لكن العملية فشلت بسبب الجهاز اللاسلكي، كما يظهر اعتراف آخر بقيامه بتفجير مدارس وخزانات مياه. وظهر في الفيديو "مسلح حوثي وهو يناقش مع اثنين من عناصر الميليشيا عن تفجير العبوات الناسفة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي".



ويشرح مسلح حوثي كيف قام بتفجير مدارس وإثنين خزانات مياه، متفاخراً بإنجازه في ابتكار خطة أخرى لا يحتاجون من خلالها إلى جهاز اتصال لاسلكي. وينصح المقاتلين بإتباع خطواته الجديدة لعمليات التفجير والتفخيخ للمدارس وغيرها من المنشآت.



ويثبت الفيديو تورط ميلشيات الحوثي الانقلابية في تفخيخ منشآت مدنية وتفجيرها، ومنها المدارس والمنازل والجسور والتي سبق أن رصدت تقارير حقوقية الآلاف من عمليات التفجير التي ارتكبتها ميلشيات الحوثي منذ بدء حروبها على اليمنيين.



وتعتمد ميلشيات الحوثي على الألغام والمتفجرات في المناطق السكنية والمنشآت المدنية وتفجرها عن بُعد في المناطق التي يسيطرون عليها، وعندما تتقدم قوات الجيش من تلك المناطق ويبدؤون بالفرار يفجرون كل المنشآت التي فخخوها، وبعد فرارهم تحصد ألغامهم عشرات الضحايا من المدنيين.



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