[الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية،الثلاثاء 12 نوفمبر 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي:

رقم الرحلة:607

خط الرحلة: القاهرة- سيئون

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

الوصول: 06:30 صباحا . رقم الرحلة : 606.

خط الرحلة: سيئون- القاهرة

الإقلاع: 16:00 مساء.

الوصول: 18:45 مساء. رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة- عدن

الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

الوصول: 06:45 صباحا. Advertisements رقم الرحلة: 506.

خط الرحلة :عدن- جدة

الإقلاع : 09:00 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا رقم الرحلة :507

خط الرحلة :جدة- عدن

الإقلاع: 12:30 ظهرا بتوقيت جدة

الوصول: 14:30 ظهرا. رقم الرحلة :600.

خط الرحلة: عدن- القاهرة

الإقلاع : 15:30 عصرا.

الوصول: 18:00 مساء

رقم الرحلة: 854.

خط الرحلة :عدن- مومباي

الإقلاع : 06:30 صباحا

الوصول: 13:30 ظهرا. رقم الرحلة:855.

خط الرحلة: مومباي- عدن

الإقلاع: 14:30 ظهرا بتوقيت مومباي

الوصول: 16:00 مساء.

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