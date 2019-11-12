ناشط جنوبي لـ"اليمن العربي": هذه اهمية اتفاق الرياض ودور التحالف معه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال زيد المردعي، الناشط والسياسي الجنوبي، هو اول وثيقة دولية تعترف بمشروعية قضية الجنوب وتعترف بممثلها السياسي الجنوبي الخالص المجلس الانتقالي بعد عقود من التغييب ووأد الاحتلال اليمني لها والذي يعتبر انجاز لكنه ليس بمستوى الطموح وهو خطوة اولى حقيقية صحيحة يخطوها الجنوبيون في طريق خلاصهم وانعتاقهم



وأكد المردعي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" التحالف العربي جاء لدحر الخطر الايراني المهدد لامنه ومصالحه وانها الانقلاب على دولة الشرعية اليمنية المحتلة للجنوب والمعادية للتحالف؟

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وأضاف الناشط والسياسي الجنوبي، أنه مادام ان صراع اطماع القوى الاستعمارية وادواتها اليمنية محتدم على الجنوب وثرواته ، مبينًا أن أن التحالف معني بتحصين هذه الرقعة الجغرافية الجنوبية الهامة من خطر الاصابة بأمراض سرطان ولاية الفقيه والمرشد المعدية العابرة للقارات .

وبين المردعي، أنه يحسن التصرف باتباع طرق الوقاية السليمة بعزل الجسم السليم عن المعتل خصوصا" وان الجنوبيون صدقوا مع التحالف وأوفوا وضحوا ومن باب رد الجميل وانصافا" لهم يفترض على التحالف استخدام ثقله الدولي لتحريك عجلة الشارع الاقليمي لمساندة ودعم استعادة الجنوبيون لدولتهم المحتلة من قبل اليمن منذ 94 من خلال المطالبة بتفعيل قرارات الامم المتحدة بهذا الشأن.