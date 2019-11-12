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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عطية يطلع على سير العملية التعليمية في درا القران والعلوم الشرعية بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365 - الجوف
اطلع وزير الأوقاف والارشاد الدكتور أحمد عطيه، اليوم، على سير العملية التعليمية في درا القران الكريم والعلوم الشرعية بمحافظة الجوف.
وحث الوزير عطية ،الطلاب على اتباع المنهج الوسطي بعيداً عن الغلو والتطرف والخوض في المناكفات الضيقه والحزبية التي لا تخدم اليمن واليمنيين .
الى ذلك ، اكد وزير الاوقاف والارشاد خلال زيارته لجبهات القتال في محافظة الجوف ولقائه بقيادة المنطقة العسكرية السادسة ،انه مهما امتدت الحرب مع المليشيات الحوثية الإرهابية فإن الشعب اليمني لن يتراجع عن استعادة الدولة وتثبيت النظام الجمهوري..مشيداً بصمود الأبطال في المواقع والجبهات للتصدي للمشروع الامامي والكهنوتي الذي يريد إعادة اليمن إلى العصور الظلامية.
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