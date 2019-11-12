مسؤول مجري يؤكد رفع عدد المنح الدراسية المقدمة لبلادنا إلى 100 منحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

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بحث القائم باعمال السفارة اليمنية في المجر احمد ناجي ، اليوم، مع نائي سكرتير الدولة المجرية لاسلو فاردي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وأشاد السفير ناجي بالدعم المجري لبلادنا لا سيما في مجالات الزراعة والري والصحة والمجال التعليمي الذي يشهد تطوراً مستمراً..معبراً عن شكر حكومة بلادنا للحكومة المجرية على الدعم المقدم في مجال المنح الدراسية والتي وعدت الحكومة المجرية برفعها إلى مائة منحة دراسية خلال الأعوام القادمة..مؤكداً ان الشعب اليمني لن ينسى للمجر وقوفها ودعمها لبلادنا في هذه المرحلة الراهنة.

من جانبه اكد المسؤول المجري حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار تقديم كافة أوجه الدعم الممكن لليمن..مشيرا الى توجه الحكومة المجرية رفع عدد المنح الدراسية المقدمة لليمن إلى 100 منحة دراسية خلال الأعوام القادمة.