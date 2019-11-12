الحضرمي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي،اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا هانز جروندبرج ،تطورات الأوضاع في اليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والاتحاد الاوروبي.

Advertisements

وأشار الحضرمي خلال اللقاء، الى صدور توجيهات فخامة الرئيس لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتنفيذ الفوري لاتفاق الرياض..مؤكداً بان الاتفاق يشكل خطوة مهمة لتوحيد الصفوف وتصحيح المسار ضد المشروع الإيراني الحوثي في اليمن.

ولفت وزير الخارجية إلى ان الحكومة الشرعية تعول كثيرا على دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض..مثمناً الدور المحوري للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الضامن والداعم لتنفيذ اتفاق الرياض..مؤكداً على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة كشريك أساسي داعم لعملية السلام الأممية والجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الاوروبي ،استعداد الاتحاد تقديم الدعم اللازم لإنجاح اتفاق الرياض..معبراً عن تطلعه مستقبلاً للعمل من العاصمة المؤقتة عدن دعما للحكومة الشرعية وتعزيزا لمجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي.