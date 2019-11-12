الإرياني: خطاب الحوثي يؤكد مخاوفه من انتفاضة شعبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قال وزير الاعلام معمر الارياني"ان تصريحات زعيم ‎المليشيا الحوثية المدعومة من ايران الأخيرة تحسم النقاش الذي اثير مؤخرا حول إمكانية فصل حبلها السري عن نظام الملالي في طهران وإعادة تأهيلها".

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واضاف الوزير الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان المدعو عبدالملك الحوثي خرج في خطابه الاخير ليحسم هذا الجدل ويؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته في ايران، ويؤكد انقياده الكامل وانه من طهران ولطهران لن يحيد عن عمالته وتبعيته وارتهانه قيد أنمله".

واشار الارياني‏ إلى ان إساءة زعيم مليشيا الحوثي لثورتي الشعب العراقي واللبناني العظيمتين التي اعادت الروح والاعتبار للعراق ولبنان وعروبتهم، انسياق وتقليد اعمى لتصريحات الخامنئي ومسئولي طهران وحزب الله التي أظهرت حجم الفزع والرهبة من هذه الهبة العربية التي أسقطت مشروع تصدير الثورة وأوهام اعادة امجاد الإمبراطورية الفارسية.

واكد وزير الاعلام، ان هذا ‏التصريحات تكشف حجم القلق الحوثي من تحول هذه الثورات المباركة التي كسرت حاجز الرهبة والخوف الى مصدر الهام لكل الشعوب العربية التي امتدت اليها ايادي ايران العابثة، لتصل الى العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في ظل تصاعد جرائمها بحق المواطنين وتفاقم حجم السخط والنقمة الشعبية.