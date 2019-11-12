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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يستقبل محافظ الجوف اللواء العكيمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365 - الجوف
التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم بمحافظ الجوف اللواء امين العكيمي، وخلال اللقاء اطلع اللواء العكيمي رئيس الوزراء على أوضاع المحافظة واحتياجاتها الإنسانية والتنموية، والجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وتلبية احتياجات المواطنين فيها.
كما اطلع رئيس الوزراء على مستوى تقدم العمل في بناء وتهيئة وتطوير هيئة مستشفى الجوف العام.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء بدور المحافظة في التصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية وما قدمته من تضحيات واستقبالها لأعداد كبيرة من النازحين، وشدد على ضرورة وضع خطط للتطوير الحضري للمدينة بما يستجيب للزيادة السكانية في المدينة ومتطلبات التنمية، وإعطاء التعليم أولوية قصوى والتسريع بأعمال ترميم المدارس في المحافظة،
وأشار الى أن الحكومة لديها رؤية لربط محافظة الجوف بمحطة مأرب الغازية لتحسين خدمة الكهرباء في المحافظة.
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