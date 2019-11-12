محروس يدشن مركز صحي بمنطقة نوجد بأرخبيل سقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى دشن محافظ سقطرى رمزي محروس،اليوم، العمل بالمركز الصحي بمنطقه نوجد بمدينة حديبو.

Advertisements وشدد المحافظ محروس على ضرورة تفعيل دور المركز للعمل على مدار الساعة لتخفيف من معاناه المواطنين..مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم وتطوير القطاع الصحي بالمناطق النائية. ومن جانب آخر، وجه محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، باعتماد موازنة تشغيلية شهرية استثنائية لمستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة. المحافظ خلال ترأسه اجتماعا لقطاع الصحة بالمحافظة، أوضاع المستشفى..مؤكدا على ضرورة تحسين الخدمات التي يقدمها للمرضى.

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