شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة تقييم عمل المرافق الصحية بعدن تناقش أداء المرافق الصحية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات خاصة ناقشت لجنة تقييم عمل المرافق الصحية بعدن في اجتماعها،اليوم، برئاسة مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور جمال خدابخش، عدداً من الموضوعات الخاصة بتقييم اداء المرافق الصحية المختلفة بالمحافظة.

وناقشت اللجنة توزيع الكادر وفقا للتخصص والاحتياج الفعلي وتحديد كشوفات المتقاعدين والمنتدبين والمنقطعين عن العمل والمتوفيين واتخاذ الاجراءات الكفيله بضبط العمل. وشدد الاجتماع علی اهمية تعزيز الانضباط الوظيفي واعادة صياغة صرف بدلات المواصلات والانتقال وربطها بالتكاليف المناطة بكل موظف،وتعزيز الايرادات المساعدة وتحسينها وصرفها في الاوعية المقننه لها.

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