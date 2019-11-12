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باجسير يطلع السلطة المحلية بسيحوت على مشاريع مزمع تنفيذها بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

باجسير يطلع السلطة المحلية بسيحوت على مشاريع مزمع تنفيذها بالمهرة

الخليج 365

استقبل المدير العام لمديرية سيحوت الشيخ محمد علي الزويدي في مكتبه اليوم  المهندس محمد عبدالكريم باجسير ضابط المشاريع بالصندوق الاجتماعي التنمية حضرموت المهرة شبوة سقطرى  وذلك على هامش الترتيب لتنفيذ مشروعي رصف وترميم وتشجير ساحات مدرسة  اروى التعليم الأساسية والثانوي ومدرسة عبدربه و مشروع تاهيل وتحسين المرافق التعليمية.

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وفي كلمته الترحيبية شكر الشيخ الزويدي ضابط المشاريع بالصندوق الاجتماعي على جهود الصندوق في المساهمة الفاعلة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في المديرية. من جانبه قدم المهندس باجبير  شرحا وافيا عن أهمية وطبيعة تنفيذ هذين المشروعين التريويين للارتقاء بالجانب التعليمي نحو الأفضل.

وفي الجانب ذاته تم اللقاء من قبل منسقي الصندوق بالفئة الاجتماعية من امهات الطالبات بمدرسة اروى للتعرف على مستوى قبولهن لهذه المشاريع والاهداف المرجوه كما جرى اللقاء بعدد من اولياء الامور والشخصيات الاجتماعية بمدرسة الشهيد للغرض ذاته.

حضر لقاء الاستقبال  القائم بأعمال الامين العام الأستاذ عبدالله عوض باعبده وعضوي الهيئة الادارية طاهر عبداللاه عويض وسعد عبدالله عفرار  والاخ ناصر خير رئيس اللجنة الغنية الاستشارية بالمديرية والاخ سعيد معرابي عضو اللجنة من جانبه أشاد الأستاذ باعبده بجهود الصندوق في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الهامة في قطاع المياه والتربية وغيرها مع مطالبة الصندوق بالمزيد من تبني وتنفيذ المشاريع في كل القطاعات خلال الفترة القادمة .

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