الجابري: قيادة المنطقة الثانية ‏مستمرة في البناء وتعزيز القدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

حضر الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري حفل تدشين تدريب قوة من حماية الشركات بمعكسر المسيلة بحضرموت.



واشاد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية بمدى الجاهزية والانضباط، والتفاني والإخلاص في العمل، من قبل ضباط وأفراد هذه القوة ومنتسبيها كافة .

وقال الجابري بتوجيهات من محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية تستمر القيادة في بناء وتعزيز القدرات العسكرية في المحافظة .

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وعبر الناطق باسم المنطقة الثانية عن سعادته أثناء زيارته لقوة حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية مؤكدا انه مر أربع سنوات من نجاح هذه القوة منذ لحظة استلامها المهام وانها تمكنت خلالها الشركات النفطية من استعادة ممارسة عملها تحت ظل حماية هذه القوة .

وقال الجابري في منشور له، ان القوة النموذجية هذه حظيت باهتمام ومتابعة من القائد اللواء ركن فرج سالمين البحسني، وبإشادة من الخبراء الأمنيين الأجانب العاملين بالشركات النفطية منذ الأيام الأولى لانتشارها وممارستها للمهام الملقاة على عاتقها.

وأضاف، هانحن اليوم على أعتاب تخرج دفعة جديدة، لتنظم لقواتنا الباسلة، تعزيزا لقدراتها ، للمحافظة على المرافق والمنشآت الحيوية الهامة، والتي يعتمد عليها اقتصاد البلاد بشكل كبير.

واردف إنه لفخرٌ كبير ونحن نرى تلك الوجوه السمر تدافع عن حضرموت والوطن عامة، مع إخوانهم في القوات المسلحة، الذين يبذلون أرواحهم الطاهرة والغالي والنفيس من أجل الأمن والاستقرار والرفعة والتقدم.

ونوه ان القيادة لن تنسى الدور الكبير لأبناء حضرموت المجاورين للشركات النفطية، لدورهم في حماية الشركات قبل سنوات، حتى تسليمها لأخوانهم في قوات المنطقة العسكرية الثانية.