اشتباكات مسلحة بمحيط مصلحة الجوازات في تعز

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
اكدت مصادر محلية في محافظة تعز، أن اشتباكات مسلحة إندلعت ظهر اليوم الإثنين، بين فصائل المرتزقة في محيط مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد .
وقالت المصادر إن مسلحين حاولوا اقتحام مبنى مصلحة الجوازات في حي المرور وسط المحافظة
وأضافت المصادر أن المسلحين قاموا بعدها بمحاصرة منزل مدير المصلحة في حي الثورة
وكانت مصلحة الهجرة والجوازات قد استأنفت عملها قبل أيام قليلة بعد توقف دام قرابة الشهرين
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