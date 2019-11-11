شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر عاجل وفي غاية الخطورة ...المجلس الانتقالي يصعق الملك سلمان وولي عهده ويطلق تهديد مرعب ضد القوات السعودية بعد قيامها بانزال علم الانفصال في عدن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي تهديدا على إنزال العلم الجنوبي من على مبنى مطار عدن الدولي.

وقال مساعد الأمين العام للمجلس فضل الجعدي إن " المساس بمنجزات ومكاسب الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية لا يمكن القبول به".

وأكد الجعدي في تغريدة على تويتر أن " راية الجنوب رفعت ولن تنكس إلا على أرواح الجنوبيين".

وكانت القوات السعودية قد قامت بإنزال العلم التشطيري بعد أن قام موالون للانتقالي برفعه على مبنى المطار بساعات.

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