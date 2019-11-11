إفتتاح مركز ريدان الجامعي بعدن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

افتتح منتدى ريدان الطلابي التنموي، اليوم الاثنين، بالعاصمة عدن مركز ريدان الجامعي لطلاب مديريات بيحان شبوة الذين يتلقون تعليمهم بعدن.



وفي الحفل الذي حضره وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور خالد باسليم، والمدير العام للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري، والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، جرى تكريم 15 طالب متفوق من أبناء مديريات بيحان الثلاث.

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وأكد الأمين العام للمنتدى مطيع الزميلي، أن مركز ريدان الجامعي يهدف الى توفير بيئة تعليمية مناسبة لـ 95 طالب من أبناء مديريات بيحان شبوه يتلقون دراستهم في جامعات ومعاهد محافظة عدن والتي تساهم في رفع درجات التحصيل العلمي لديهميكفي لسكن.

وأشار الى أن فكرة المركز جاءت للتخفيف من معاناة الطلاب المالية والسكنية في ظل ارتفاع اسعار مساكن الطلاب وعدم توفرها في عدن بالفترة الأخيرة.

وأوضح الزميلي، أن تكريم 15 طالبا متفوقا من أبناء مديريات بيحان هو تشجيع وتحفيز من المنتدى لهؤلاء الطلاب ضمن الأنشطة المختلفة التي ينفذها المنتدى لتنمية معارفهم الفكرية والثقافية.