- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. مؤسسة عطايا توزع 5000 كتاب مدرسي على مدارس مديرية صيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
وزعت مؤسسة عطايا التنموية اليوم الاثنين 5000 كتاب مدرسي على مدارس مديرية صيرة بالعاصمة عدن وذلك ضمن مشروع دعم الكتاب المدرسي الممول من شركة إنماء العقارية.
وأوضحت رئيسة مؤسسة عطايا التنموية المهندسة تسهيد عاصم، في بيان صادر عنها أن مشروع دعم الكتاب المدرسي يتضمن توفير الكتب المدرسية للطلاب بعد تحديد أولوية المواد الناقصة وغير المتوفرة في المدارس.
وأشارت تسهيد، إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في سير العملية التعليمية و التخفيف من معاناة الطلاب الذين لا يستطيعون شراء هذه الكتب لمواصلة تعليمهم في ظل عدم توفرها في المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن.. مؤسسة عطايا توزع 5000 كتاب مدرسي على مدارس مديرية صيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.