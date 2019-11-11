عدن..  مؤسسة عطايا توزع 5000 كتاب مدرسي على مدارس مديرية صيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

وزعت مؤسسة عطايا التنموية اليوم الاثنين 5000 كتاب مدرسي على مدارس مديرية صيرة بالعاصمة عدن وذلك ضمن مشروع دعم الكتاب المدرسي الممول من شركة إنماء العقارية.

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وأوضحت رئيسة مؤسسة عطايا التنموية المهندسة تسهيد عاصم، في بيان صادر عنها أن مشروع دعم الكتاب المدرسي يتضمن توفير الكتب المدرسية للطلاب بعد تحديد أولوية المواد الناقصة وغير المتوفرة في المدارس.

وأشارت تسهيد، إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في سير العملية التعليمية و التخفيف من معاناة الطلاب الذين لا يستطيعون شراء هذه الكتب لمواصلة تعليمهم في ظل عدم توفرها في المدارس.