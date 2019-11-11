"أيمن النواصري" يدعو نائب وزير الإعلام للحضور شخصياً لاستلام مبنى ديوان الوزارة (وثيقة) 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

نفى أيمن محمد ناصر وكيل وزارة الإعلام في ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن عن قيام حراسة المبنى والذي يقع في إطار مبنى مؤسسة ١٤ اكتوبر للصحافة من منع موظفي الديوان من دخولهم لمزوالة عملهم.



وقال وكيل وزارة الإعلام في بلاغ صحفي حصل "الخليج 365" عليه، الذي حدث بحسب ماعلم من أفراد الحراسة ومن موظفين بصحيفة 14اكتوبر كانوا متواجدين في ساحة المؤسسة إن حسين باسليم نائب وزير الإعلام أرسل سكرتيرتة الخاصة وهي منقبة ومعها موظفة نظافة،وذخلت من البوابة بدون سلام على العسكر ، ولم تعرف بنفسها وكانت تتكلم معه بالتلفون وتقول له الآن إني طالعه وباكسر الأقفال ،مما استفزت الحراسة وقالوا لها من أنتي ومن بيسمح لك تكسري الاقفال إذا مافي معك مفاتيح ،يجي الان باسليم ويستلم بشكل رسمي ،وقامت تسب لهم وشمتت،وإن الحراسة قد رفعوا شكوى ضد سكرتيرة النائب لشتمهم والقدف فيهم وهم يؤذون واجبهم في الحفاظ على ممتلكات الديوان والمؤسسة.

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وقال أيمن ناصر إنه يرحب بكوادر ومدراء الإدارات للحضور لمزوالة عملهم في مبنى الديوان والذي امتنعوا عن الدوام فية منذ اغسطس، مماعطل مصالح الكثير من المراجعيين .بينما كافة دوواين الوزارات في العاصمة عدن التزمت بالدوام وتسير اعمالها بغض النظر عن دوام الوزير او نائبة.

وطالب أيمن ناصر وكيل وزارة الإعلام حسين باسليم نائب وزير الاعلام بالحضور شخصيا للاستلام بشكل رسمي ويجرد محتويات الديوان إذا هناك ضياع اوسرقة لتجهيزاته، داعيا إلى العمل الحقيقي لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم اختراع الاعذار والعراقيل للتنصل من تنفيذه من اي اطراف، سياسية لم يرق لها الاتفاق.