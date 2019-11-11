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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة شبوة تتسلم 30 طن من الادوية والمستلزمات الطبية من مركز الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365 - شبوة
تسلم مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة اليوم الإثنين 30 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية المتنوعة والمقدمة من مركز ملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية .
وقد رحب وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق باستلام هذه الكميات الجديدة من الادوية ، مشيدا بدور المركز في دعم القطاع الصحي بالمحافظة ومساعدته على استعادة تفعيل العمل الطبي في كافة مرافقه بالمحافظة.
وثمن لمروق تواصل مساعداته الانسانية في مختلف المجالات ، معربا عن تقديره العالي لقيادة المملكة ومواقفها التاريخية مع اليمن.
ووجه الدكتور لمروق مكتب الصحة والسكان بضرورة شمولية ورفد كافة المرافق الصحية بالمحافظة بمخصصاتها من هذه الادوية .
من جانبه اكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عيدروس بارحمة اهمية قائمة الادوية والمستلزمات التي تم استلامها اليوم من المركز ، منوها بحاجة المرافق الصحية لها ودورها في تعزيز مخزونها الدوائي خدمة للمرضى في عموم مديريات المحافظة .
حضر الاستلام مدير الخدمات الطبية بالمكتب محمد الجودعي ومدير الاعلام والتثقيف الصحي محمد الحمال ومدير عام مستشفى عتق الدكتور علي البوعر و مدير عام المخازن علوي العنبري.
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