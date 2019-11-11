"ميثاق سوفت" تنفذ دورة تدريبية في برنامج المحاسبي الذهبي بتريم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365 - تريم
نفذت شركة ميثاق سوفت للحلول التقنية والانظمة دورة في برنامج المحاسبي الذهبي للطلاب الجامعيين في منطقة عينات بمديرية تريم بوادي حضرموت، الذي يقيمه صندوق الطالب الجامعي تحت إشراف منتدى عينات التنموي وبالمشاركة مع مشروع ماء عينات الخيري.
وقد تضمنت الدورة الذي حضرها 13 متدربا من طلاب جامعة سيئون وكلية المجتمع على أربع ساعات تدريبية اشتملت على الجانبين النظري و التطبيقي الذي ألقاها المدرب مراد سعيد جبلي معيد بكلية العلوم الإدارية بجامعة سيئون.
وتعد هذه الدورة ضمن خطة نشاط شركة ميثاق سوفت لتدريب وتأهيل الطلاب الجامعيين على برامج وانظمة ميثاق سوفت لمتطلبات العمل في المجالات المحاسبية بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد.
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