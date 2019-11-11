شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ بن هرهرة يستقبل عددا من الشخصيات الرسمية والاجتماعية بالقطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - القطن استقبل الشيخ أحمد عيسى بن هرهرة منزله بمنطقة المصنعة كل من المدير العام لمديرية شبام عبدالوهاب بن علي جابر، والشخصية الإجتماعية المعروفة الشيخ ناصر بن كردفه الصيعري ورئيس نادي التعاون بالعقاد الدكتور صالح محسن بن علي جابر والمنصب عبدالعزيز باوزير، بالإضافة لعدد من الشخصيات الإجتماعية والقبلية والرياضية والوجهاء والأعيان .

رحب بن هرهرة بالجميع في مقدما شكره للحاضرين لقبول الدعوة وتشريفهم له معربا عن سعادته الغامرة بهذا التجمع والحضور المبارك. وفي اللقاء تطرق الحاضرون لمناقشة العديد من المواضيع والأمور التي تهم المنطقة كما تم تبادل الآراء والمقترحات ومنها فيما يتعلق بالشباب والنشاطات الرياضية مؤكدين في حديثهم بضرورة استغلال مثل هذه التجمعات واللقاءات لما فيها من الخير والنفع لاهالي وشباب المنطقة بشكل عام.

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