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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. السلطان قابوس يستقبل الأمير خالد بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365 - خاص
استقبل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مساء اليوم، الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ببيت البركة في العاصمة مسقط.
وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية (أونا) نقل ابن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد، وتمنياته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار. من جهته حمل السلطان الضيف تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق مزيدًا من التطور والنماء.
وبحسب "الشرق الأوسط" السعودية التقى الأمير خالد بن سلمان في مسقط، اليوم الاثنين، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني في سلطنة عمان الفريق أول سلطان النعماني، كلاً بمفرده.
وبحث نائب وزير الدفاع السعودي خلال اللقاءين عدداً من الموضوعات شملت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود المشتركة لحماية أمن المنطقة.
كما تناول اللقاءان سبل تعزيز الجهود المشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب، وسبل تدعيم مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية.
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