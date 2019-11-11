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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تمنع وزير التربية والتعليم من دخول أراضيها لأسباب غامضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365 - عدن
أكدت مصادر أن السفارة الفرنسية رفضت منح وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس تأشيرة دخول إلى الأراضي الفرنسية.
وكان من المقرر أن يتوجه الوزير لملس إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، لانتخاب نائب رئيس للمؤتمر العام لليونيسكو.
وأبدى الوزير استياءه من الموقف الفرنسي، الذي يسيء إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويقف حائلا دون مد جسور التواصل والتعاون بين بلادنا والمنظمات الدولية التي تعمل على تطبيع الأوضاع في بلادنا، التي تعيش أوضاعا سياسية معقدة وتعاني من تبعات تلك الأوضاع على الجوانب الإنسانية المختلفة.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يمنع فيها وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية من دخول الأراضي الفرنسية، حيث منعت فرنسا عام 2017 الوزير من الدخول دون أية أسباب تذكر.
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