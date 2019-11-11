الرئيس هادي يشيد بتأهل المنتخب اليمني للشباب الى نهائيات كأس آسيا 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي، بالنتائج الإيجابية التي حققها منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت سن 19 عاماً من خلال مشاركته في تصفيات آسيا وتأهله الى نهائي كأس آسيا للشباب 2020 التي ستقام في اوزباكستان وذلك بعد فوزه على سيرلانكا وتركمانستان وتعادله ايجاباً مع قطر.

Advertisements وأشاد رئيس الجمهورية بجهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين خلال التصفيات..مؤكداً ضرورة مواصلة هذه الإنجازات وتحقيق النتائج الإيجابية ورفع اسم اليمن عالياً في مختلف المحافل الدولية. ووجهاً وزارة الشباب والرياضة تقديم كافة أوجه الدعم للرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب. وهنأ فخامة الرئيس الجهازين الفني والإداري واللاعبين ، وقيادة وزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم بهذا الاستحقاق الرياضي الذي ظهر به المنتخب في هذه التصفيات رغم الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها بلادنا.

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