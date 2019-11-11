لجنة الأسرى تعلن تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بجبهة الجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليوم، عن تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بجبهة الجوف . وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن الإفراج عن الأسرى تم بعملية تبادل مع مرتزقة العدوان وعبر وساطة محلية في الجوف .

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