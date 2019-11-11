العميد جمال الحاصل لـ"اليمن العربي": أهم نصر في إتفاق جدة أنه إعتراف دولي بقضيتنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

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قال العميد الركن جمال جبران الحاصل، رئيس الدائرة العامة للمجلس الوطني للحراك الثوري الجنوبي ، وعضو اللجنة الوطنية لحل الأزمات وإعادة الوفاق ووحدة الصف الجنوبي، إن إتفاق الرياض هو بمثابه اعتراف دولي بالرغم انه لم يوفي بالغرض الذي ارادة شعب الجنوب وانما كسحب اعتراف دولي هو مهم بالنسبه لشعب الجنوبي.



وأكد الحاصل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لم تتبقى اي قوات شماليه في الجنوب لابد ان تتحرك بالمناطق الشماليه المحررة بشكل جبهات قتالية.وأضاف رئيس الدائرة العامة للمجلس الوطني للحراك الثوري الجنوبي ، وعضو اللجنة الوطنية لحل الأزمات وإعادة الوفاق ووحدة الصف الجنوبي، أنه اذا اراد الشماليين تحرير ارضهم يجب ان يقاتلون مليشيات الحوثي المدعوم من قبل ايران

جدير بالذكر، انه وقع كل من المجلس الإنتقالي الجنوبي ممثلاص عن الجنوب والرئيس عبد ربه منصور هادي ممثلاً عن حكومة الشرعية إتفاق الرياض الذي يقضي بخروج القوات الشمالية من الجنوب، وأن تكون المحافظات الجنوبية تحت الإدارة الأمنية للقوات التابعة للمجلس الإنتقالي.