مُحلل سياسي يكشف عن ظاهرة خطيرة للمليشيات الحوثية تحت مسمي "أحفاد بلال بن رباح"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الشحات غريب

كشف المحلل السياسي سهيل الهادي عن ظاهرة خطيرة تسعى المليشيات الحوثية إلى إغراء المليشيات بمسميات لكي تزج بهم إلى جبهات القتال إلى جانب مقاتليها والذين معظمهم من الأطفال في مختلف جبهات اليمن.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن مصادر بمحافظة ذمار شمال اليمن كشفت أن مكتب زعيم مليشيات الحوثي عبد الملك بدر الدين الحوثي أرسل مشرفين حوثيين إلى مراكز وتجمعات ومخيمات المهمشين بمحافظة ذمار ، وبعض المناطق الأخرى من أجل تأسيس جماعة جديدة لها تحت مسمى أحفاد بلال بن رباح وذلك لكي تتضح لهم وتقرب أكثر إلى اذهانهم وبتغرير لنشطاء ووجهها من المهمشين محاولة منها استقطاب هذه الشريحة من المجتمع وتغريرهم والزج بهم إلى الجبهات.

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وأضاف المصدر أن هذا الأمر أثار الخوف والرعب لدى هذه الفئه من المجتمع وهي الأول من نوعها والأشد خطر كون هذه الفئه لا تفكر إلا كيف تجلب قوت يومها وتسعى بكل جهد لتوفير ما تسد به جوعها .

وناشد مهمشين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بالنظر لهذه الظاهرة الخطرة والتي تسعى إلى الزج بالمهمشين جبهات القتال وجعلهم لقمة سائغة لها.

ومن هنا إذ نحذر وبشدة مما تمارسه المليشيات من تعبه خاطئة لهذه الفئه البريئة من المجتمع.