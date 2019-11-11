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الحوثية تستهدف مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الحوثية تستهدف مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة.

 

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت المواقع بقذائف مدفعية الهاون وبقذائف الهاوزر، وقذائف RBG بشكل عنيف.

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وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة عيار 23 على مواقع يتمركز فيها جنود القوات المشتركة ، كما استهدفت مواقع أخرى بالأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 بالإضافة إلى عمليات قنص متقطعة قامت بها عناصر المليشيا.

 

يشار إلى أن مليشيات الحوثي قامت قبل أيام بشن هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية ، وتمكنت القوات المشتركة من التصدي لها وكبدتها خسائر فادحة في صفوفها.

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