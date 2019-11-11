شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد كيبية الحماية والمهمات الخاصة لأمن عدن يزور جبهة مريس.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

زار صباح اليوم الإثنين قائد كتيبة الحماية والمهمات الخاصة لإدارة أمن العاصمة عدن العقيد "قاسم الثوباني"لجبهة مريس شمال الضالع



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حيث اطلع الثوباني على الجاهزية القتالية للأبطال في جبهة مريس وزار القطاع الخامس للحزام الأمني بمريس وكان باستقباله قائد القطاع العقيد نصر جعوال ثم انتقل لزيارة الكتيبة الأولى للواء الخامس صاعقة وأشاد بالدور البطولي الذي يقدمة ابطال اللواء الخامس صاعقة عامة والكتيبة الأولى على وجه الخصوص شاكر الجهود الذي يبذلها قائد الكتيبة الأولى العقيد وضاح الحريبي وبعدها انتقل لزيارة الخطوط الأمامية لجبهة مريس والتقاء بالقائد إبراهيم ابو القعقاع أركان اللواء الثاني مقاومة والذين يرابطون في الخطوط الأمامية لجبهة مريس منذ أشهر وأكد الثوباني التضحيات والبطولات التي تقدمها الالوية والحزام الأمني بمريس

وأكد الثوباني أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على إطلاع مستمر في تضحياتكم وبطولاتكم وكل ما يحدث في جبهات الضالع لمواجهة التمدد الإيراني والتصدي لمليشيات الحوثي وسيظل داعمآ حتى إنها وتحرير البلاد من مليشيات الحوثي.