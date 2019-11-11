شاهد.. ناطق القوات المشتركة بالساحل الغربي يكشف معلومات جديدة حول دفن قائد حوثي بخندق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

كشف الناطق القوات المشتركة في الساحل الغربي "وضاح الدبيش"، بأن مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا دفنت أربعة من عناصرها بينهم قائد ميداني في خندق من الخنادق التي حفرتها المليشيات داخل أحد أحياء مركز مديرية الدريهمي ، وذلك بعد ان لقوا مصرعهم ضمن مجموعة كانت تساند بالمعدلات من داخل مركز مدينة الدريهمي تسللات تحاول تنفيذها عناصر المليشيات من خارج مركز المديرية.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن القوات المشتركة رصدت نيرانا معادية بعيارات متوسطة كانت تطلق من شمال غرب المدينة ، لمساندة تسللات كانت تحاول تنفيذها المليشيات من شمال شرق المدينة ، وتمكنت من تحديد احداثيات مصدرها واستهدافها واخماد نيرانها وانفاس من يطلقونها .

Advertisements

وقال إن المجموعة التي كانت تساند المتسللين تتكون من سبعة عناصر بقيادة ( ابو شهاب النهاري ) تم رصدها واستهدافها بضربة محكمة اسفرت عن مصرع ثلاثة من المجموعة بينهم القيادي ابو شهاب ، واصابة رابع، فيما تمكن ثلاثة من الفرار والاختباء في خندق حفرته المليشيات جوار مدرسة.

وكشف بأن القائد الميداني الصريع يدعى وائل احمد علي احمد النهاري وكنيته ( ابوشهاب النهاري ) وهو القائد الميداني لمجاميع المليشيات المتمترسة في احد الأحياء الغربية بمدينة الدريهمي ، موضحا ان جميع الصرعى - بمن قيهم القائد الميداني تم دفن جثثهم في خندق من الخنادق التي حفرتها المليشيات المتمترسة في احد أحياء مركز مدينة الدريهمي.