- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن آخر مستجدات جبهة مريس شمالي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
الضالع - الخليج 365
شهدت عدد من النقاط المحورية القتالية في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، اندلاع اشتباكات متقطعة بين وحدات القوات الجنوبية المشتركة ومسلحي جماعة الحوثي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ومضادات الطيران.
وقال قائد اللواء الثاني مقاومة المرابط بجبهة مريس العقيد "محسن علي محسن" في تصريح إعلامي مقتضب، ان مليشيات الحوثي المتمركزة في أطراف بلدة القهرة والزيلة قصفت مواقع أبطال اللواء الثاني مقاومة في جبل وينان وبعض المناطق والمواقع القتالية في الخط الناري الأول.
وبحسب العقيد "محمد علي محسن" : فإن مليشيات الحوثي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة في قصفها لمواقع قوات اللواء دون أن تحقق أي هدف أو تقدم ميداني يذكر.
وأشار العقيد "محمد علي محسن" : بأن الهدوء الحذر يسود النقاط المحورية في جبهة مريس.
هذا وتشهد جبهة مريس تصعيدات ميدانية جديدة تأتي تزامنا مع احتفالات مليشيات الحوثي بالمولد النبوي وتزامنا مع توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن آخر مستجدات جبهة مريس شمالي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.