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الكشف عن آخر مستجدات جبهة مريس شمالي الضالع 

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الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الكشف عن آخر مستجدات جبهة مريس شمالي الضالع 

الضالع - الخليج 365

شهدت عدد من النقاط المحورية القتالية في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، اندلاع اشتباكات متقطعة بين وحدات القوات الجنوبية المشتركة ومسلحي جماعة الحوثي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ومضادات الطيران. 

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وقال قائد اللواء الثاني مقاومة المرابط بجبهة مريس العقيد "محسن علي محسن" في تصريح إعلامي مقتضب،  ان مليشيات الحوثي المتمركزة في أطراف بلدة القهرة والزيلة قصفت مواقع أبطال اللواء الثاني مقاومة في جبل وينان وبعض المناطق والمواقع القتالية في الخط الناري الأول. 

وبحسب العقيد "محمد علي محسن" : فإن مليشيات الحوثي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة في قصفها لمواقع قوات  اللواء دون أن تحقق أي هدف أو تقدم ميداني يذكر. 

وأشار العقيد "محمد علي محسن" : بأن الهدوء الحذر يسود النقاط المحورية في جبهة مريس. 

هذا وتشهد جبهة مريس تصعيدات ميدانية جديدة تأتي تزامنا مع احتفالات مليشيات الحوثي بالمولد النبوي وتزامنا مع توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي. 

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