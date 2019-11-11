مأرب: ضبط نحو 100 كجم من الحشيش كانت في طريقها للمليشيات بصنعاء

أعلنت قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب، اليوم الاثنين، ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر، أثناء محاولة تهريبها إلى مليشيا الحوثي.
وبحسب موقع الجيش "سبتمبر نت"، فإن نقطة الرقع العسكرية، تمكنت من ضبط نحو 100 كجم من مادة الحشيش المخدر، على متن سيارة نوع (مازدا)، كانت في طريقها للمليشيا المتمردة في العاصمة صنعاء.
وأشار إلى أن هذه الشحنة هي الرابعة من نوعها، التي يتم ضبطها خلال ثلاثة أشهر، في النقطة ذاتها.
وشهدت تجارة المخدرات رواجا كبيرا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بينها العاصمة صنعاء, والتي تتم من خلال عمليات التهريب.
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