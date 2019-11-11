حضرموت: مقتل شخص برصاص مسلحين مجهولين في مدينة شبام

قتل شخص، اليوم الاثنين، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة شبام بوادي حضرموت شرقي اليمن.

وقال مصدر أمني، لـ"يمن شباب نت": إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على "عبدالعزيز ناصر بن طالب"، أثناء مروره بسيارته في الخط العام في مدينة شبام وأردوه قتيلا في الحال".

وأشار إلى أن المجني عليه يعمل حارساً في محطة الوقود النموذجية الحكومة في مدينة شبام". ولم تعرف أسباب دوافع الحادثة حتى اللحظة.

يشار إلى عدد من مديريات محافظات حضرموت شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة حوادث جنائية.



