لأنّ “الحل في مسقط”.. “بن سلمان” يصل السلطنة فجأة ويُجري مباحثات في وزارة الدفاع العُمانية

أجرى نائب وزير الدفاع السعودي والمسؤول عن ملف اليمن، خالد بن سلمان، الإثنين، مباحثات مع وزير دفاع سلطنة عمان بدر البورسعيدي، في إطار زيارة غير معلنة لمسقط.

ووفق حساب “التوجيه المعنوي” التابع لوزارة الدفاع العمانية على موقع “تويتر”: “وصل اليوم الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إلى العاصمة العمانية مسقط”.

وأضاف: “عُقدت بمقر وزارة الدفاع ظهر اليوم جلسة مباحثات رسمية” بين الطرفين.

Advertisements

ولم يعلن المصدر تفاصيل اللقاء، غير أن مسقط معروفة بأنها أبرز وسطاء الملف اليمني، كما يُسند لخالد بن سلمان مسؤولية الملف اليمني، وينسب له إنهاء أزمة الحكومة اليمينة ومجلس الانتقالي الجنوبي المدعوما إماراتيا، والتي توجت مؤخرا باتفاق الرياض، وفق تقارير إعلامية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر / أيلول 2014.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو / حزيران.

