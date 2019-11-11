عيادات الهلال الإماراتي تقدم الرعاية الطبية المجانية لأبناء المجيلس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

واصلت العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الرعاية الطبية والمعالجة المجانية للمواطنين في منطقة المجيلس التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وذلك ضمن جهودها الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات على امتداد مناطق الساحل الغربي.

واستقبل فريق العيادة الطبية المتنقلة عشرات الحالات المرضية من المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن ، وبدأوا بمعاينة المرضى وتقديم العلاجات المجانية لهم.

Advertisements

وقال أحد العاملين في العيادة المتنقلة أن الفريق الطبي وصل إلى منطقة المجيلس وتم معاينة أكثر من 70 حالة مرضية من مرضى السكر والضغط والأمراض الجلدية والتنفسية وتم تقديم العلاجات المجانية لهم.

وأكد، أن الفريق يعمل على معالجة المرضى الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المراكز الصحية البعيدة عنهم ،حيث تعد العيادات الطبية المتنقلة الوسيلة الأنسب للوصول الى المواطنين والنازحين القاطنين في المناطق النائية لتقديم الرعاية لهم.

من جانبهم عبّر المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها التي تبذلها في المناطق النائية والتي تنتشر فيها الأمراض المختلفة.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى القرى النائية في مختلف مناطق الساحل الغربي للتخفيف من معاناة المواطنين القاطنين فيها.