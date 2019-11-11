بعد ظهور سُحُب عملاقة خطيرة تهدد 3 دول خليجية الرعب يسيطر على الأهالي (صورة)

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يزيد بن سلمان - الرياض - حالة من الرعب والقلق انتاب سكان ثلاث مدن خليجية بعدما كشف الباحث السعودي في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبد العزيز الحصيني، عن تعرّض ثلاث دول خليجية إلى سُحُب وصفها بـ"العملاقة والخطيرة".

وقال "الحصيني" على حسابه في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": إن "سُحُبًا عملاقة في طريقها إلى شمال قطر وفي طريقها إلى سواحل الإمارات ثم سلطنة عمان".

وأوضح عضو لجنة "تسميات" السعودية المعنية بشؤون الطقس، أن السحب "من النوع الخطر التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها".



وختم "الحصيني"، بنداء إلى المسؤولين في الدول الثلاث، بقوله: "اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ أهلنا في قطر والإمارات وسلطنة عُمان، إلى مَن يهمه الأمر آمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

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وفي ذات السياق، توقع موقع "طقس العرب"، اشتداد حدة السحب الرعدية وغزارة الأمطار على قطر والبحرين مع زخات رعدية مع احتمال تشكل السيول.

وكانت صحيفة الخليج الإماراتية، أكدت سقوط الأشجار في أبوظبي نتيجة الحالة الجوية غير المستقرة التي تمر بالدولة والتي نتجت عنها أمطار ورياح شديدة وأتربة.

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