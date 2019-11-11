شاهد .. وفد أمني سعودي يطلع على ترتيبات تأمين شركة مصافي عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

زار وفد أمني سعودي، اليوم الإثنين، شركة مصافي عدن والمنشأت التابعة لها في مديرية البريقة غرب العاصمة عدن .



وأطلع الوفد يرافقهم مدير المصافي بالنيابة، المهندس، سعيد محمد، وعدد من مدراء الإدارات المعنية في المصفاة على الوحدات الإنتاجية التابعة للمصفاة ومشروع محطة الكهرباء والخزانات، واستمعوا من قيادة المصفاة على متطلبات تأمين المصفاة والمنشآت التابعة لها .

كما زار الوفد يرافقهم المسؤولين في الشركة، ميناء الزيت التابع للمصفاة، وأطلعوا على طبيعته ومستوى التأمين من قبل قوات خفر السواحل والإحتياجات الضرورية لتعزيز عملية التأمين .

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وتأتي زيارة الوفد الأمني السعودي، بعد إجتماع ضم الخميس الماضي، قيادة التحالف العربي في عدن بممثلي المؤسسات الحكومية الحيوية كالنفط والكهرباء والمياه، لبحث خطط تأمينها، وذلك في إطار إتفاق الرياض الذي ينص على تأمين المؤسسات الحيوية حراسة المنشآة