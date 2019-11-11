نشطاء الإصلاح يدشنون حملة لإستهداف جهود السعودية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

دشن نشطاء حزب الإصلاح الذي يزعم ولاءه للشرعية والتحالف العربي، حملة إعلامية لإستهداف جهود المملكة العربية السعودية في اليمن، وذلك بعد نجاح الأخيرة في رعايتها للإتفاق بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية لتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



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وأعلن الناشط الإخواني، أنيس منصور، على حسابه في تويتر، أنه ومن معه سيدشنون حملة تستهدف تواجد قوات التحالف العربي في محافظة المهرة، وهي حملة تهدف في المقام الأول لخدمة ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي كانت تستخدم منافذ المهرة لتهريب الأسلحة والخبراء بتواطؤ ودعم من سلطنة عمان .

وزعم منصور وهو من النشطاء الذين إستقبلتهم السعودية بعد فرارهم من اليمن قبل أن ينقلب عليها بإيعاز من قطر، أنه ليس هناك أي سبب لتواجد القوات السعودية في منافذ المهرة على الرغم من معرفته بالدور العماني المشبوه في دعم الميليشيات .

ويعتقد مراقبون أن هذه الحملة قد تكون ممولة من قطر التي تدعم كافة التحركات المحدودة المناوئة للسعودية في المهرة .. مشيرين إلى أن الهدف من الحملة هو التأثير على إتفاق الرياض وجر التحالف العربي والشرعية إلى معارك جانبية شبيهة بالمعارك التي شهدتها العاصمة عدن بسبب حزب الإصلاح أيضاً .