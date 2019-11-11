مصادر خاصة تكشف لــ "الخليج 365" : رئيس الوزراء والمجلس الإنتقالي يتجهون لــ "عدن" غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الشحات غريب

كشفت مصادر خاصة مطلعة لــ "الخليج 365"، بأن رئيس الحكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك سعيد وبعض الوزراء سيعودوا إلى العاصمة الموقتة عدن غداً الثلاثاء، وفقاً لبنود إتفاق الرياض المبرم بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي .



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وأضاف المصدر لــ "الخليج 365"، بأن رئيس الحكومة سيكون برفقة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي، ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي، ما عدا وزيري النقل والداخلية.

وتابع المصدر حديثه لــ "الخليج 365" بأن الطائرة التي ستقلهم ستصل عند الواحدة ظهراً للعاصمة المؤقتة عدن.

وينص إتفاق الرياض على عودة رئيس الحكومة في مدة أقصاها سبعة أيام بعد التوقيع، على أن يتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، مناصفة بين الشمال والجنوب، حيث يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء "غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة وتعد خطوة عودة الحكومة هي الخطوة الاولي وفق للجدول الزمني المطروح لتنفيذ اتفاق الرياض وسيتولي حماية قصر المعاشيق المقر الذي ستقيم فيه الحكومة وتعقد اجتماعاتها فيه قوة حماية مكلفة من المملكة العربية السعودية .