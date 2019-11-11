قيادات حوثية تنهب مستحقات مالية تابعة لفعالية المولد النبوي في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

اشتكت اللجان المنظمة لفعاليات مليشيا الحوثي بمدينة إب عدم الإهتمام بهم ونهب مستحقاتهم المالية من قبل قيادات حوثية ونهب مأكولاتهم ومشروباتهم المقررة صرفها من لجنة الفعالية.



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فيما تحدثت مصادر عن أن طلاب مجمع الصالح بمديرية جبلة الذين أجبرتهم المليشيا للمشاركة بعملية تنظيم فعالية المليشيا بالأستاد الرياضي تركتهم دون إعطائهم وجبة فداء أو شربة ماء الأمر الذي دفع مدير المجمع لتحمل تبعات تلك التكاليف بحسب مصادر تربوية.

وبينت المصادر، أن عدد كبير من موجهي الأنشطة والرقابة والماليين في مكتب التربية بالمحافظة والمديريات، ممن أجبرتهم المليشيا للحضور في فعاليتها وقعوا على كشوفات مالية كتكلفة نقلياتهم وأجور المواصلات.

فيما لم يستلموا أي مبالغ جراء نهبها من قبل قيادات حوثية عليا خدعتهم بالتوقيع أولا ثم امتنعت عن الصرف بعد توقيعهم على الكشوفات في الوقت الذي ترك العديد منهم مواقعهم بالفعالية بعد ظهر السبت نتيجة عدم إعطائهم وجبة الغداء ونهب مستحقاتهم المالية.