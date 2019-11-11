اخبار الخليج / اخبار اليمن

عمال وموظفي النفط بعدن يواصلون إحتجاجاتهم للمطالبة بإستعادة منشأة كالتكس

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمال وموظفي النفط بعدن يواصلون إحتجاجاتهم للمطالبة بإستعادة منشأة كالتكس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

عمال وموظفي النفط بعدن يواصلون إحتجاجاتهم للمطالبة بإستعادة منشأة كالتكس

الخليج 365

نفذ عمال وموظفي شركة النفط اليمنية فرع عدن، لليوم الثاني على التوالي، وقفة إحتجاجية المطالبة بإستعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر، استجابة للبيان الصادر عن المجلس النقابي للشركة.

 

وطالب المحتجون في بيانهم المحكمة المختصة بالنظر في القضية المرفوعة من قبل شركة النفط ضد المستأجر لمنشأة كالتكس، و فسخ عقد التأجير والغاء التحكيم الذي اعتبروه غير قانوني ومتجاوز لبنود العقد الموقع بين شركة النفط والشركة العربية للإستثمار.

Advertisements

 

كما طالب المحتجون الحكومة بتشكيل لجنة قانونية وفنية مختصة لتسليم منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود الى شركة النفط فرع عدن بإعتبارها المالك مع الزام الشركة العربية( المستأجر)  بتسديد كافة الإيجارات المتخلفة عليها تحت اشراف مباشر من قبل وزارة النفط والمعادن.

0a843049b8.jpg

 

522ec5bbac.jpg

 

96d222f643.jpg

 

3edfff0f30.jpg

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمال وموظفي النفط بعدن يواصلون إحتجاجاتهم للمطالبة بإستعادة منشأة كالتكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا