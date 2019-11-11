عمال وموظفي النفط بعدن يواصلون إحتجاجاتهم للمطالبة بإستعادة منشأة كالتكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

نفذ عمال وموظفي شركة النفط اليمنية فرع عدن، لليوم الثاني على التوالي، وقفة إحتجاجية المطالبة بإستعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر، استجابة للبيان الصادر عن المجلس النقابي للشركة.



وطالب المحتجون في بيانهم المحكمة المختصة بالنظر في القضية المرفوعة من قبل شركة النفط ضد المستأجر لمنشأة كالتكس، و فسخ عقد التأجير والغاء التحكيم الذي اعتبروه غير قانوني ومتجاوز لبنود العقد الموقع بين شركة النفط والشركة العربية للإستثمار.

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كما طالب المحتجون الحكومة بتشكيل لجنة قانونية وفنية مختصة لتسليم منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود الى شركة النفط فرع عدن بإعتبارها المالك مع الزام الشركة العربية( المستأجر) بتسديد كافة الإيجارات المتخلفة عليها تحت اشراف مباشر من قبل وزارة النفط والمعادن.