القوات المشتركة بالساحل الغربي رداً على "ابهيجيت جوها": الأمم المتحدة مُنحازة لمليشيات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

علق المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، على الحشد الغير مسبوق للمليشيا الحوثية الإيرانية في كل محاور الجبهات بالحديدة.



وأضاف "الدبيش" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ما زالت وبوتيرة عالية غير مسبوقة، وحشد مقاتليها في جميع الجبهات.

وكشف بأن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة في حيس بالحديدة، وفي الجبلية وتفجير غرفة عمليات استحدثوها جديدة.

وقال بأن الجنرال أبهجيت بيان منحاز ويساوي بين الضحية والجلاد، مؤكداً بأنه تم دعوته للنزول للتحقق لكشف مليشيا الحوثي على حقيقتها وتعريتها أمام المجتمع الدولي.

وأشار بأنهم لديهم الصور والإثباتات التي للمواقع التي استحدثتها مليشيا الحوثي، مؤكداً بأنه لم يتجاوب معهم، وهو ما يؤكد بأن الأمم المتحدة منحازة لمليشيات الحوثي، وأنها غطاء للمليشيا.

وكان رئيس لجنة تنسيق اعادة الانتشار الفريـق "المتقاعد" أبهيجيت غوهـــا قال في بيان، إن تدشين خمس نقاط مراقبة على خطوط القتال الأمامية في مدينة الحديدة مؤخرا حقق انخفاضا ملحوظا في مستوى العنف على الأرض.

Advertisements

وأثنى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريـق (المتقاعد) أبهيجيت غوهـــا على التزام الطرفين بالعمل عبر آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، والتي بدأت عملها في سبتمبر على ظهر سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وتابع: مع ذلك، وردت خلال الأيام الماضية تقارير حول حوادث تتضمن تحصينات جديدة، وتحريك قوات، واستخدام طائرات مُسيرة—جميعها تتنافى مع الاتفاقات بين الطرفين بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف: في ظل هشاشة الوضع في الحديدة، يحث الفريق غوها الطرفين في اليمن على استمرار انخراطهما في العمل بشكل مُشترك وبروح النية الحسنة، من خلال آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار للتعامل مع الحوادث التي قد تُشكل تصعيدا للعنف في الحديدة.

وأكد على التزام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة المستمر في دعم عمل الطرفين من خلال الآلية.

وكرر الفريق غوها نداءه للأطراف بالكف عن أي أفعال تتناقض مع اتفاق استوكهولم.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية مارست خروقها للاتفاق الأخير بشكل شبه يومي.