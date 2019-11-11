المليشيا الحوثية تدفن 3 من عناصرها بينهم قائد داخل خندق بالدريهمي في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

دفنت عناصر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا ثلاثة من عناصرها – بينهم قائد ميداني – في خندق من الخنادق التي حفرتها المليشيات داخل أحد أحياء مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة .



وذلك بعد أن لقوا مصرعهم ضمن مجموعة كانت تساند بأسلحة معدلات البيكا – من داخل مركز مدينة الدريهمي – تسللات تحاول تنفيذها عناصر المليشيات من خارج مركز المديرية.

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وأفاد مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة رصدت نيراناً معادية بعيارات متوسطة كانت تطلق من شمال غرب المدينة ، لمساندة تسللات كانت تحاول تنفيذها المليشيات من شمال شرق المدينة ، وتمكنت من تحديد إحداثيات مصدرها واستهدافها وإخماد نيرانها.

وأوضح المصدر، أن المجموعة التي كانت تساند المتسللين تتكون من سبعة عناصر بقيادة المدعو ( أبو شهاب النهاري ) تم رصدها واستهدافها بضربة محكمة أسفرت عن مصرع ثلاثة من المجموعة بينهم القيادي المدعو أبو شهاب وإصابة مسلح رابع، فيما تمكن ثلاثة من الفرار والإختباء في خندق حفرته المليشيات جوار مدرسة.

وأكد المصدر أن القائد الميداني الصريع اسمه وائل أحمد علي أحمد النهاري وكنيته ( أبو شهاب النهاري ) وهو القائد الميداني لمجاميع المليشيات المتمترسة في أحد الأحياء الغربية بمدينة الدريهمي.

موضحاً أن جميع القتلى – بمن فيهم القائد الميداني – تم دفن جثثهم في خندق من الخنادق التي حفرتها المليشيات المتمترسة في أحد أحياء مركز مدينة الدريهمي.