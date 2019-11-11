فيديو يوثق اعترافات للحوثيين بتفجير مدارس وخزانات مياه في حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

حجة - الخليج 365

كشف مقطع فيديو عثر عليه مؤخراً، عن قيام المليشيا الحوثية بتفجير مدارس وخزانات مياه في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وعثر أفراد القوات الحكومية، في المنطقة العسكرية الخامسة على المقطع داخل هاتف أحد عناصر مليشيا الحوثي الذين قضوا خلال المواجهات التي شهدتها جبهات القتال بمحافظة حجة، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

وفي المقطع يظهر خبير متفجرات حوثي يدعى "أبو حسين"، أثناء محاولته تفجير عبوة ناسفة عن بعد، كما يظهر اعتراف آخر بقيامه بتفجير مدارس وخزانات مياه.

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كما يظهر في المقطع الذي تم العثور عليه في إحدى جبهات القتال شمال غرب حجة، عنصر حوثي وهو يناقش اثنين من عناصر الجماعة عن تفجير العبوات الناسفة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي.

كما يظهر في الفيديو شخص آخر وهو يشرح كيف قام بتفجير مدارس وخزانات مياه، وهو ما يثبت تورط المليشيا في تفخيخ منشئات مدنية وتفجيرها.

وعمدت الميليشيا خلال معاركها مع القوات الحكومية إلى تفخيخ المدارس والجسور وخزانات المياه لمنع تقدم قوات الحكومية، وحرمان سكان تلك المناطق من الخدمات الأساسية بعد مغادرة الميليشيا لتك المناطق.