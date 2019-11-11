شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مفاجيء لوزير الشئون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش” يكشف عن إنقلاب في موقف بلاده بخصوص الحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهر تصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن انقلاب في موقف بلاده من “الحوثيين“، وذلك بعد الانسحاب العسكري من اليمن.
واعتبر “قرقاش”، أن للحوثيين دورًا في مستقبل اليمن، معربًا عن تفاؤله بأن يتحول اتفاق السلام بين الحكومة والانفصاليين الجنوبيين إلى نقطة انطلاق لحل شامل، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وقال الوزير الإمارتي: إن “هذا الاتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة لجميع شرائح المجتمع اليمني، وبما في ذلك الحوثيين”.
وأردف “قرقاش” بقوله: “لقد ألحقت الميليشيات الحوثية الدمار في البلاد، لكنها جزء من المجتمع اليمني وسيكون لها دور في مستقبلها”.
ويتساءل مراقبون عن جدوى تصريحات قرقاش تجاه الحوثيين، بعد خمسة أعوام من الحرب في اليمن ودخول التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
ويرى مراقبون يمنيون أن أبوظبي دعمت جماعة الحوثيين منذ نشأتها في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وساعدت الجماعة في الوصول الى العاصمة والسيطرة عليها ثم سهلت لهم تهريب الأسلحة خلال فترة الحرب.
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