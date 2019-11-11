الميسري يشدد على رفع الجاهزية واليقضة الأمنية في منافذ محافظة المهرة

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، على ضرورة رفع الجاهزية واليقظة الأمنية باستمرار وتطوير أداء منتسبي الأمن والشرطة خاصة في المنافذ والمعابر التابعة لمحافظة المهرة.

واطلع الوزير الميسري خلال ترأسه، اليوم الاثيين، اجتماعاً موسعاً بقيادات الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة بحضور وزير الدولة اللواء محمد كدة، على مستوى الأداء الأمني، والخطط التطوير للجنة الأمنية بالمحافظة والاحتياجات المختلفة من اجل الارتقاء بالأداء الأمني وتعزيز الحالة الأمنية.

واستمع الميسري من قادة الأجهزة الأمنية إلى الاحتياجات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في المحافظة..

ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتوفير الاحتياجات المطلوبة لما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء الأمني.

وأشاد الوزير الميسري بجهود الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة..مشددا على ضرورة تكاتف الجهود ورفع مستوى الأداء واستتباب الأمن والاستقرار.

